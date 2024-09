Mercedes-Benz C: Aproveite um desconto exclusivo de 2 000 euros no carro dos seus sonhos

A partir de hoje, o stand do Megamotor oferece uma promoção imperdível num dos modelos mais cobiçados do mercado: o Mercedes-Benz C na versão Avantgarde. O preço habitual estava fixado nos 24 900 euros e foi reduzido em 2 000 euros, ficando por apenas 22 900 euros. Esta oferta é válida até ao próximo Sábado, 21 de Setembro.

A somar a esta grande vantagem, esta viatura de 2015, na cor cinza, destaca-se por ser um carro familiar confortável, fiável e económico. Características que fazem desde veículo o sonho de muitos condutores.

O carro em grande destaque esta semana no stand do Megamotor vem equipado com um motor 1.6 diesel com 136 cavalos de potência. Além do mais, possui caixa automática de velocidade com patilhas no volante e inúmeros extras de fábrica, como é o caso de sensores de estacionamento frontais e traseiros, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, quatro modos de condução, GPS, entre outros. Para os amantes de uma experiência de condução a céu aberto, esta versão oferece ainda um tecto panorâmico de abrir.

Se optar por aproveitar esta promoção, há também possibilidade de retoma mesmo com divida* e garantia de 18 meses por mútuo acordo. Pode adquiri-lo através de um financiamento desde 341,04 euros por mês sem entrada inicial. É uma oportunidade única e está à sua espera no Megamotor.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.