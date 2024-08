São Miguel – Fly & Drive: Viva esta experiência com a Intertours

Se ainda tem alguns dias de férias reservados e procura um destino mais perto de casa, os Açores são a resposta.

A Intertours sugere-lhe uma escapadinha de 4 dias em São Miguel, a maior ilha do arquipélago dos Açores, um paraíso natural com grandes lagoas, vulcões adormecidos e uma atmosfera relaxante.

Motivos para a percorrer de lés a lés não faltam: o deslumbrante e centenário Jardim do Parque Botânico Terra Nostra, as ribeiras de água quente do Vale das Furnas, a Vila da Lagoa, Nordeste, Caloura, Mosteiros e Povoação e as maravilhosas lagoas das Sete Cidades, Furnas e Fogo. Finalmente, descubra as ruas da marítima Ponta Delgada, com os seus monumentos, museus e igrejas, sem esquecer a deliciosa gastronomia.

Com partidas directas do Funchal até Dezembro, este programa tem valores a partir de 670€ por pessoa em alojamento duplo, incluindo passagem aérea Funchal / São Miguel / Funchal, estadia de 4 dias / 3 noites no Antillia Hotel 4* com pequeno-almoço, 4 dias de aluguer de viatura (Citroen C3 ou similar), taxas aeroportuárias (sujeitas a alteração sem aviso prévio), e Seguro de Viagem. Não estão incluídas despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas ou reservas, veja o programa São Miguel – Fly & Drive ou contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Fotos: Açores_SãoMiguel@AdobeStock