João Félix e Pedro Neto juntam-se em Londres, mas João Cancelo deixa elite europeia

Sete futebolistas integrados no percurso da seleção portuguesa até aos quartos de final do Campeonato da Europa, na Alemanha, mudaram de clube desde então na janela de transferências de verão, que encerrou na sexta-feira nos principais campeonatos europeus.

Clube mais gastador nas últimas duas épocas, o Chelsea manteve a tendência entre julho e agosto, ao recrutar 12 reforços por 261 milhões de euros (ME), num lote encimado pelo extremo Pedro Neto, que se despediu do Wolverhampton cinco anos depois por 60 ME imediatos, mais três ME dependentes da concretização de objetivos.

Os ingleses promoveram também o regresso de João Félix, cuja primeira passagem por Stamford Bridge havia acontecido na segunda metade de 2022/23 a título de empréstimo dos espanhóis do Atlético de Madrid, dos quais se desvinculou agora em definitivo por 52 ME, após ter estado cedido ao FC Barcelona na época passada.

O avançado findou uma relação tumultuosa com os 'colchoneros' e saiu por menos de metade dos 120 ME desembolsados junto do Benfica no verão de 2019, quando suplantou Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa e atual ponta de lança dos sauditas do Al Nassr, no trono de futebolista português mais caro de sempre.

Quarto país com maior investimento em 2023/24, acima de Alemanha e Espanha, a Arábia Saudita não conseguiu ultrapassar desta vez nenhum dos cinco maiores campeonatos europeus, mas ampliou o elenco de portugueses com João Cancelo, novo companheiro do médio Rúben Neves no campeão Al Hilal, comandado por Jorge Jesus.

Depois de ter partilhado balneário com João Félix na Catalunha, o lateral direito abandonou o tetracampeão inglês Manchester City ao fim de cinco anos, por 25 ME, e finalizou uma década de ligação aos principais palcos da modalidade, reencontrando o treinador com quem se estreou a nível sénior pelo Benfica, em 2013/14.

As 'águias' efetivaram a maior venda até ao momento da I Liga portuguesa - cuja janela fecha na segunda-feira, tal como na Arábia Saudita -, com João Neves a juntar-se aos compatriotas Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos no tricampeão francês Paris Saint-Germain por 59,9 ME, mais 10 ME em objetivos.

O médio gerou o sexto maior negócio no primeiro período de transações de 2024/25, dois lugares abaixo de Pedro Neto, num top 10 perseguido por João Félix e por João Palhinha, que selou uma aguardada mudança dos ingleses do Fulham para o Bayern Munique, recordista de títulos na Alemanha, por 51 ME, com cinco ME em bónus.

A chegada do centrocampista aos bávaros, do lateral esquerdo Raphaël Guerreiro, tinha falhado no derradeiro dia da anterior janela de verão, mas foi consumada logo após a derrota de Portugal frente à França nos quartos de final do Euro2024.

O extremo Francisco Conceição rumou à Juventus, emblema mais titulado em Itália, por sete ME fixos, mais três ME em variáveis, num empréstimo sem cláusula de compra do FC Porto, cujo ex-capitão e defesa central Pepe terminou uma carreira de 22 anos no futebol profissional, após deixar os 'dragões' em fim de contrato.

Pepe conquistou o Campeonato da Europa de 2016 e a Liga das Nações de 2019 pela seleção principal de Portugal, tal como o guarda-redes Rui Patrício, que fechou uma passagem de três temporadas pela Roma, mas prossegue no escalão principal italiano, agora ao serviço da Atalanta, vencedora da edição 2023/24 da Liga Europa.

Alguns internacionais sub-21 lusos fizeram circular dezenas de milhões de euros, nomeadamente o médio Fábio Carvalho, ao trocar o Liverpool pelo Brentford em Inglaterra, por 23,4 ME, mais 8,7 ME em bónus, e o ponta de lança Vitinha, adquirido em definitivo pelos italianos do Génova aos franceses do Marselha por 16 ME.

Na Premier League ingressou ainda o ala direito Rodrigo Gomes, que se mudou do Sporting de Braga para o Wolverhampton, após ter despontado por empréstimo no Estoril Praia em 2023/24, tal como o centrocampista Mateus Fernandes, contratado pelo Southampton ao Sporting, em movimentações concluídas por 15 ME fixos cada.

Os campeões nacionais podem receber cinco ME adicionais dos 'saints' nesse negócio e vão extrair 10% de mais-valias face aos 14 ME investidos pelo Chelsea na contratação aos suíços do Basileia do polivalente Renato Veiga, que se estreou na sexta-feira em convocatórias da seleção 'AA' de Portugal e fechou o top 10 dos negócios mais caros de futebolistas nacionais neste defeso.