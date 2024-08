Ministra da Juventude agradece disponibilidade de Maria Luís Albuquerque que "livrou Portugal da troika"

A ministra da Juventude agradeceu hoje a disponibilidade de Maria Luís Albuquerque para assumir o lugar de comissária europeia por Portugal e recordou-a como alguém que livrou Portugal da 'troika'.

Margarida Balseiro Lopes, ministra da Juventude e Modernização e vice-presidente do PSD, foi a oradora convidada do jantar-conferência de hoje na Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação política de jovens.

No dia em que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo proporá a ex-ministra das Finanças para comissária europeia, a antiga líder da JSD terminou a sua intervenção com uma referência ao tema do dia e depois de ter sido várias vezes questionada sobre o papel das mulheres na sociedade.

"Não ficaria bem com a minha consciência se não aproveitasse para falar de uma mulher extraordinária. Maria Luís Albuquerque é uma pessoa que conheço bem, é mulher, é uma mulher muito competente, muito dedicada, muito trabalhadora. Teve a difícil tarefa de nos livrar da 'troika', devemos estar agradecidos por podermos contar com a disponibilidade dela para este serviço publico", disse, afirmando-se "muito orgulhosa, como mulher e não só".

Na sua intervenção inicial, a ministra passou em revista algumas das medidas já anunciadas pelo Governo na área da Juventude e deixou um desafio aos partidos da oposição sobre outra que espera que entre em vigor a 01 de janeiro do próximo ano: a intenção do executivo descer o IRS dos jovens até aos 35 anos para um terço, até um máximo de 15%.

"Neste momento cabe à Assembleia da República e aos partidos da oposição decidir. E há questões que importa fazer: o país quer reter os jovens portugueses em Portugal? (...) O Governo quer que eles fiquem cá, resta saber se os outros partidos também", disse.

Margarida Balseiro Lopes aproveitou ainda para deixar números atualizados sobre outra das medidas do executivo para os mais jovens: a isenção, desde 01 de agosto, dos impostos sobre a compra da primeira habitação.

"Em 27 dias desta medida conseguimos chegar a quase 500 jovens em Portugal, 458 jovens para ser mais precisa", afirmou.