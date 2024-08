GR deve ser o primeiro interessado em prestar esclarecimentos sobre os incêndios, aponta CDS

O CDS-PP Madeira considera que o Governo Regional deve ser o primeiro interessado em prestar esclarecimentos ao Parlamento da Madeira sobre os últimos incêndios.

Em nota emitida, o partido aponta que "há questões de gestão política e de decisões governamentais que precisam de ser explicadas" na Comissão Técnica proposta pelo CDS, justificando, assim o voto a favor da audição do Presidente do Governo e do Secretário da Saúde e Proteção Civil no Parlamento regional.

O partido faz votos de que a audição "possa esclarecer o tempo de determinadas decisões e os tempos de pedido de ajuda à Autoridade Nacional de Proteção Civil e ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia", lembrando que o Governo Regional toma posse e responde politicamente perante a Assembleia Legislativa e é nessa sede que deve responder às questões sobre a prevenção, o combate aos fogos e os planos de recuperação do património natural da ilha.