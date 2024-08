Capoeira Lounge convida-o para um sunset com sabor a limão

É já no próximo dia 6 de Setembro, uma sexta-feira, a partir das 18 horas, que o Capoeira Lounge irá realizar um sunset especial, totalmente dedicado ao Limoncello.

A entrada custa 25€ por pessoa e inclui um cocktail de boas-vindas, snacks, live cooking show e DJ.

Imagine-se a saborear um cocktail enquanto o sol se põe no horizonte. Escolha um dos cocktails do menu especial que o Capoeira Lounge Bar preparou para si. O Limoncello Sour, Limoncello Mule, Limoncello & Tonic e Limoncello Spritz são os cabeças-de-cartaz e prometem surpreendê-lo, combinados com os deliciosos snacks.

Assista ao Live Show Cooking e deixe-se levar pelo ritmo de um DJ ao vivo que o vai manter animado até ao final do evento!

Capoeira Lounge Bar

Consulte o programa de animação

Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Informações e reservas:

291 930 930 | [email protected]