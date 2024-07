Nacional vai disputar novo formato da Taça da Liga

A Taça da Liga 2024/2025 apresenta-se com um novo formato, depois de duas épocas a ser disputada com fase de grupos, seguida de uma final four.

A nível internacional, com a reformulação da Liga dos Campeões, que retira quatro semanas ao calendário europeu, as provas internas foram obrigadas a uma revisão, para responder à crescente densidade de jogos.

Desta forma, em Portugal, a competição visada foi a Taça de Liga, que volta novamente a contar com um novo formato, cujo número de equipas participantes é bem menor.

Se em tempos esta prova, que teve a sua estreia em 2007/08, já contou com a presença de 32 equipas, nesta nova edição vão ser apenas oito formações que vão competir para garantir o título de 'Campeão de Inverno'.

A nova versão da Allianz Cup será discutida por oito equipas, num sistema de quartos-de-final, sendo que depois as quatro vencedoras apuram-se para a final four. Os oito clubes participantes são os seis primeiros da I Liga e os dois primeiros da Liga SABSEG de 2023/2024.

As quatro partidas referentes aos quartos-de-final desta 17.ª edição estão agendadas para o dia 30 de Outubro de 2024, enquanto a final a quatro da Taça da Liga de 2024/25 está prevista para os dias 7 e 8 de Janeiro, novamente tendo como palco o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Conheça o quadro competitivo:

Quartos de final:

QF 1: Sporting CP – CD Nacional

QF 2: SL Benfica –Santa Clara

QF 3: FC Porto – Moreirense FC

QF 2: SC Braga – Vitória SC

Meias-finais:

MF 1: Vencedor QF 1 – Vencedor QF 3

MF 2 : Vencedor QF 2 – Vencedor QF 4

Final:

Vencedores MF 1 – Vencedor MF 2

Uma das meias-finais vai sair dos embates entre o campeão Sporting e o Nacional, segundo da II Liga, e entre o FC Porto, terceiro da I Liga, e o Moreirense, sexto.

A outra 'meia' vai colocar frente-a-frente os vencedores do jogo entre o 'vice' Benfica ao Santa Clara, vencedor do segundo escalão, e do duelo entre os rivais do Minho Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, quarto e quinto classificados da I Liga.

Histórico de Vencedores:

O Benfica, com sete troféus, é o recordista de conquistas da Taça da Liga, à frente do Sporting, que venceu quatro, e do Sporting de Braga, que soma três, enquanto Vitória de Setúbal, Moreirense e FC Porto conquistaram um cada.

O actual detentor do troféu é o Braga, que conquistou a final realizada a 27 de Janeiro de 2024, na qual venceu o Estoril por 5–4 nos penáltis, após empatar por 1–1 no tempo regulamentar.