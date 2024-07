Quanto mais bem formados forem os cidadãos, mais bem formada será a cidade.

Aristóteles

Aristóteles, que viveu entre os anos 384 a 322 a.C., no seu livro POLÍTICA, que reúne as suas lições, apesar de conter alguns aspetos próprios do seu tempo, é impressionante a atualidade da maior parte dos seus pensamentos, tal como os seguintes.

Importância da educação

É curioso ver-se como Aristóteles se lamentava que, na sua época, a educação cívica estava menosprezada. Este filósofo chegou mesmo a concluir que a educação é essencial para assegurar os regimes, assim como a educação deve ser uma das principais preocupações dos poderes públicos.

Disse Aristóteles: - Para assegurar a conservação dos regimes políticos, o que se afigura mais importante é o que se encontra hoje menosprezado: a educação cívica. (399) * - Ninguém questiona que a educação dos jovens deva constituir preocupação premente do legislador. (561)

Platão já havia defendido, no mesmo sentido, de que a educação deve ser a prioridade ética e política. A falta de educação tem como consequência, necessariamente, o mau comportamento. Diz Aristóteles: - O uso da má linguagem de qualquer tipo é a porta de entrada para o mau agir.(555)

Classe média ideal

A falta de educação cívica não é exclusivo dos mais pobres. Aristóteles considera, implicitamente, que os muito ricos têm tendência a não observar aos deveres da razão. Disse aquele filósofo: - Em todas as cidades existem três elementos: os muito ricos, os muito pobres, e a classe média… a riqueza mediana é a melhor de todas porque é a que mais facilmente obedece aos ditames da razão. (311)

Na peça de teatro - A Condenação do Juiz -, de Filipe Corujeira, é descrito o caso de um ladrão analfabeto que furtou porque necessitava de comer. O juiz considerou que se o ladrão tivesse recebido educação, teria possibilidade de angariar o seu sustento, sem necessidade de furtar. Mas, o pai do ladrão tinha muitos filhos, ficou desempregado, não teve apoios, não podia dar educação ao filho. No final do julgamento, o juiz considerou que toda a sociedade é a culpada pela existência do ladrão.

Como acima dito, os muito ricos também parecem não obedecer aos ditames da razão. Por tudo isto, e em conclusão, segundo Aristóteles, a educação deve ser a prioridade da política:- Quanto mais bem formados forem os cidadãos, mais bem formada será a cidade.

* Aristóteles, POLÍTICA, 1ª edição bilingue (grego – português), Ed. Veja (entre parêntesis as páginas citadas).