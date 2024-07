"Reconnected" - Uma Jornada Além-Fronteiras no Museu da Electricidade

A United Photo Press anuncia a exposição internacional "Reconnected" - Uma Jornada Além-Fronteiras, que será inaugurada no Museu de Electricidade do Funchal, na Madeira, durante o mês de Setembro de 2024.

Este evento, que promete ser um marco cultural, reunirá fotografias de talentosos fotógrafos de todo o mundo, celebrando a conexão e a diversidade através da arte fotográfica.

A exposição, conforme nota à imprensa, contará com a participação especial dos associados da Arca D’Ajuda, uma respeitada associação cultural sediada no Funchal.

Em destaque, estarão as obras vencedoras da “V Maratona Fotográfica” organizada pela Arca D’Ajuda, cujos prémios serão entregues na cerimónia de inauguração, sábado, 7 de Setembro de 2024, às 16h.

“Esta colaboração fortalece os laços culturais entre a comunidade Madeirense e a comunidade internacional de fotógrafos”, adianta a organização.

Além da exposição, a United Photo Press prepara-se para celebrar o seu 35.º aniversário em 2025 com o lançamento de um livro comemorativo. Este livro contará com uma introdução do presidente da Arca D’Ajuda, reforçando a colaboração entre as associações e celebrando a jornada coletiva na promoção da arte fotográfica.

A United Photo Press: A United Photo Press é uma organização internacional dedicada à promoção da fotografia e das artes visuais. Fundada há 34 anos, a UPP tem sido um ponto de encontro para fotógrafos de todo o mundo, promovendo exposições, livros e eventos que celebram a diversidade e a criatividade na fotografia.