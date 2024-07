Descubra o BMW I3 120aH: O Citadino Eléctrico Perfeito

Está à procura de um carro que combina inovação, sustentabilidade e um design marcante? Visite o stand do Megamotor e faça um test-drive ao volante do BMW I3 120aH.

Com esta viatura cada viagem será certamente uma experiência inigualável. Com garantia de conforto e inovação, este veículo eléctrico de 2021 representa o futuro da mobilidade urbana e destaca-se pelas suas características excepcionais que irão transformar a sua condução.

Este modelo vem equipado com uma bateria de alta capacidade, com autonomia máxima de 300 quilómetros, e um motor com potência de 170 cavalos. Com uma aceleração suave e um desempenho dinâmico, este veículo é perfeito para circular pelas ruas da cidade e reduzir os custos mensais em combustível.

Além de ser um carro eléctrico eficiente, o BMW I3 120aH oferece um conforto incomparável. Equipado com assentos ergonómicos, espaço amplo e uma série de funcionalidades de conectividade, este carro torna cada viagem mais agradável e conectada com o mundo. E além do seu desempenho impressionante, vem com uma série de extras de fábrica, incluindo espelhos retrovisores rebatíveis electricamente e sensores de estacionamento.

A grande vantagem é que o pode adquirir no Megamotor através de um financiamento desde 354, 42 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida* e garantia de fábrica até Julho de 2026 e das baterias até Julho de 2029. Tem ainda a possibilidade de optar por o pagamento a pronto, sendo que o seu valor total corresponde a 26 500 euros.

Não perca a oportunidade de experimentar o BMW I3 120aH de perto. Visite o stand do Megamotor e descubra todas as vantagens de possuir um dos veículos mais inovadores do mercado.

Não espere mais! Vá conhecer o seu novo carro hoje mesmo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.