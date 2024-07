Trânsito ainda calmo na manhã desta terça-feira

O trânsito automóvel está, tal como nos últimos dias, a fluir normalmente e sem grandes complicações nesta manhã de terça-feira, 16 de Julho. A situação deve-se muito provavelmente às férias de parte significativa dos automobilistas, mas também dos estudantes.

As câmaras da ViaLitoral apresentam uma circulação sem grandes constrangimentos, com as habituais filas e demoras nas zonas de entrada e saída da Via Rápida. A situação poderá alterar-se ao longo do dia com alguns picos de afluência à Via Rápida a meio da manhã, à hora de almoço e ao final da tarde.

Nos acesso ao Funchal existem algumas zonas a 'vermelho' e 'amarelo', nomeadamente na Rua 5 de Outubro, Rua do Til, na zona do Mercado dos Lavradores e Avenida do Mar.

Foto Google Maps

Os automobilistas devem ter em atenção à velocidade que circulam e à distância de segurança para com o veículo da frente.