Chega diz que sete milhões de PRR para o Atalaia "parece um amigo a pagar um favor a outro"

Miguel Castro diz ser necessário gastar bem os dinheiros europeus, tão importantes que são para o desenvolvimento da Madeira.

O deputado do Chega falou os quase 7 milhões de euros do PRR, ao Atalaia Living Care, +ara a criação de 75 camas de cuidados continuados.

O deputado disse que o Atalaia não tem histórico nessa área (CAE – Código de Actividade Económica) e falou do empresário, da mulher dele, e da filha do presidente do Governo, que recebera vencimento do mesmo empresário. “Parece um amigo a pagar um favor a outro amigo”.

Rogério Gouveia defendeu a total transparência de todos os projectos ligados ao PRR, recusando-se a falar de casos específicos.