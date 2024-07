Inditex entra no capital de 'startup' dedicada ao cultivo de algodão em laboratório

O grupo têxtil espanhol Inditex entrou no capital da Galy, uma 'startup' que tem entre os seus investidores o presidente executivo da OpenAI, Sam Altman, e que desenvolve o cultivo de algodão em laboratório de forma sustentável.

O anúncio foi hoje feito pelo presidente executivo da Inditex, Óscar García Maceiras, no discurso realizado na assembleia-geral de acionistas que decorreu em Arteixo, La Coruña, Espanha, onde acentuou o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a inovação.

O montante da transação não foi revelado, segundo indica a agência de notícias espanhola Efe.

García Maceiras recordou também que o objetivo da Inditex é tornar 100% das suas matérias-primas, bem como as suas fibras, mais sustentáveis até 2030.

Por enquanto, até ao final de 2023, mais de 50% das matérias-primas que empresa incorporou nas suas coleções provêm da reciclagem ou do cultivo orgânico ou regenerativo.

Para atingir este objetivo, a Inditex ao entrar no capital da Galy, que "está a desenvolver um processo inovador para o cultivo laboratorial de algodão a partir das células das plantas acima mencionadas", acrescentou.

"A transformação sustentável do nosso setor não é possível sem inovação e a inovação não é possível sem colaboração", disse García Maceiras, referindo-se a outros acordos, como o que foi assinado com a empresa finlandesa Infinited Fiber para comprar fibra têxtil reciclada.

Fundada na primavera de 2019, a 'startup' foi atingida um ano depois pelos efeitos da pandemia da covid-19, mas ainda assim conseguiu estabelecer o seu primeiro laboratório proprietário e ganhou um prémio da Fundação H&M.

A Galy, que expandiu os escritórios nos Estados Unidos e no Brasil e passou de oito para mais de 50 funcionários, também foi reconhecida com os prémios de inovação do grupo francês de bens de luxo LVMH na categoria de sustentabilidade.