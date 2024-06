Infarmed autoriza uso de fármaco para doenças gastrointestinais com rótulo espanhol

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) autorizou a utilização do medicamento Asacol com rotulagem em espanhol, perante a rutura de 'stock' deste fármaco utilizado no tratamento de doenças inflamatórias intestinais.

"Atendendo a que o medicamento Asacol está em rutura de 'stock', o Infarmed autorizou, a título excecional, a utilização" do Asacol, comprimido gastrorresistente, 800 mg", adianta a autoridade de saúde numa circular informática publicada no 'site'.

Segundo o Infarmed, estas embalagens serão acompanhadas de folheto informativo em português.

"Para facilitar a acessibilidade ao medicamento, o número de registo, preço e comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde desta apresentação serão os mesmos do medicamento autorizado em Portugal, pelo que a prescrição e dispensa poderão ocorrer conforme habitual", acrescenta.