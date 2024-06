“Que ninguém falhe no domingo", pede Pedro Nuno após descida do Chiado

O líder do PS pediu hoje que "ninguém falhe no domingo" e seja dada a vitória à candidatura encabeçada por Marta Temido, na tradicional descida do Chiado, um momento que juntou muitos socialistas, mas não António Costa.

"Que ninguém falhe no dia 09, no próximo domingo, para uma grande vitória do PS, da Marta, de Portugal e da Europa", disse Pedro Nuno Santos, junto ao Rossio, onde terminou desta vez a tradicional descida do Chiado.

Apesar de nunca ter sido confirmada, a expectativa em torno da presença do antigo primeiro-ministro e ex-líder do PS António Costa era muita, uma vez que em março, na mesma descida para as legislativas, Costa juntou-se a Pedro Nuno Santos neste momento.

Momentos antes de a chuva começar a cair em Lisboa, Pedro Nuno Santos pegou no microfone e subiu ao palco, ao lado de Marta Temido e outros candidatos.

"Agradecer à Marta Temido a liderança fantástica", disse o líder do PS, considerando que nestas eleições está em jogo a Europa, Portugal, "uma visão da sociedade, de respeito pelos outros".

"Combatendo a direita, combatendo a extrema-direita", o líder do PS assumiu o objetivo de "derrotar a direita em Portugal e derrotar a direita na Europa".

Antes foi a vez de Marta Temido falar aos socialistas que se juntaram e fez um novo apelo à mobilização.

"Recebemos alegria, carinho e motivação, mas agora é mesmo preciso ir votar", pediu.

Ao longo da descida, Pedro Nuno Santos foi entrando e saindo da "bolha mediática" para cumprimentar quem estava nas laterais das ruas.

Questionado sobre se sem chuva tinha menos graça -- a descida das legislativas ficou na memória de todos pela "molha" que os socialistas apanharam -, o líder do PS defendeu que "tem a mesma graça".

"Estamos sempre alegres e felizes. Isso é que conta", disse.

Marta Temido voltou a ser recebida calorosamente e recebeu muitos agradecimentos dos populares pelo trabalho na pandemia -- "esta senhora salvou vidas", ouviu-se a dada altura -- tendo mesmo sido presenteada por uma senhora que, após entregar o embrulho, saiu da frente das câmaras.

A candidata do PS fez questão de abrir o pequeno embrulho prateado, onde estava um amuleto.

"É um amuleto que vai para Bruxelas", disseram-lhe, em jeito de premonição.

Entre os conhecidos rostos do PS, além do número dois e três da lista, Francisco Assis e Ana Catarina Mendes, estavam a líder parlamentar, Alexandra Leitão, a ex-ministra Mariana Vieira da Silva, vários deputados e atuais eurodeputados como Margarida Marques.

Ao longo da descida, foram disparados canhões com confetis com as cores do PS, que pintaram o céu de uma tarde onde sol e nuvens foram trocando.