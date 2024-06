BE luta por mais um 'milagre'

O Bloco de Esquerda padece das dores de um partido pequeno. A ‘máquina’ do BE está longe de ter a força de outros partidos e isso reflecte-se não só nas acções de propaganda, mas também no quadro de militantes de candidatos que tem para apresentar.

Ora, Mónica Pestana talvez tivesse sentido na pele o facto de ser uma ilustre desconhecida para a maioria dos eleitores por onde andou ainda que tivesse sempre por perto o apoio dos pesos pesados do seu partido.

Roberto Almada e Dina Letra são, por esta altura, os maiores activos que o BE tem na Região, mas nada que impedisse a ‘bloquista’ de lutar - palavra-chave - e de apresentar propostas no domínio da habitação, das pescas, do Centro Internacional de Negócios da Madeira ou para outros sectores. Mas sempre sem muita presença. Sempre sem ter uma caravana de pessoas ou de bandeiras a esvoaçar. Na verdade é possível também com pouco fazer-se muito. Pelo menos é isso que acreditam os dirigentes e todos aqueles que acompanharam a candidata.

Mónica Pestana esforçou-se por pedir um reforço das medidas de apoio às regiões ultraperiféricas, considerou ser urgente renegociar com a União Europeia as quotas da pesca para fazer face às necessidades económicas dos pescadores e defendeu ser necessário que o Governo Regional crie um fundo de garantia salarial para quem depende inteiramente desta actividade para o sustento das suas famílias.

A imagem: O Bloco "Sempre na Luta"

Pelo curto tempo de campanha que se misturou pelas eleições regionais, a bloquista chegou alertar para o apoio através de fundos europeus para apoio à habitação e não esqueceu de lançar o tema relacionado com o CINM defendendo que a Europa, definitivamente, legisle sobre a obrigatoriedade de as empresas criadas no âmbito do CINM tenham de criar postos de trabalho na Região.

Vamos à luta Mónica Pestana

Hoje, último dia de campanha, falou da importância do voto no BE porque significará “travar o crescimento da extrema-direita conservadora; Lutar pelo direito das mulheres e igualdade de género; travar o genocídio na Palestina e reconhecer o estado da Palestina; apoiar a Ucrânia; lutar pela semana de 4 dias combater a crise climática”.

Dentro de dois dias saber-se-á se o BE consegue eleger pelo menos 9 deputados. Em 2019 foram apenas dois mandatos. Marisa Matias e José Gusmão. O BE luta por mais um milagre - entenda-se por uma eleição que a 26 de Maio não aconteceu.