11 anos de alternância e mudança

Santa Cruz assinalou ontem, no seu 509.º aniversário, 11 anos de alternância política e de mudança.

Foram 11 anos durante os quais mudámos a forma de fazer política neste concelho. 11 anos de recuperação financeira e de reconquista da nossa credibilidade. 11 anos de investimento cada vez mais efetivo rumo a um futuro mais auspicioso e com mais esperança.

Quanto à nossa oposição, apenas aviso que podem fazer a ginástica que quiserem, as denúncias que conseguirem, os chumbos sucessivos a orçamentos e programas, mas uma coisa não podem apagar: fomos nós, foi esta equipa, foi este povo que teve a coragem de mudar e construir uma nova realidade neste concelho.

Há 11 anos, Santa Cruz não tinha um programa social, não tinha investimento, era um ponto breve numa via rápida entre o aeroporto e o Funchal, e hoje é um ponto de paragem obrigatório com eventos que honram os santacruzenses e atraem muitos madeirenses.

Num tempo em que o poder instalado há décadas na Região tenta passar a mensagem que só o PSD á capaz de governar e que sem eles será o caos, olhem para Santa Cruz e vejam o que aqui se conseguiu. Olhem para este povo que soube escolher diferente e mudar, olhem para este território que não teve medo e que pensou pela sua cabeça. Santa Cruz é hoje exemplo de que a democracia a funcionar é o melhor caminho para mudanças profundas e para o derrubar de vícios e clientelas instaladas.

Por isso, agradeço, antes de mais, a este povo, agradeço à equipa que me acompanha, aos emigrantes que não deixam de seguir o que aqui se passa e sentem orgulho na sua terra. Agradeço também aos funcionários municipais das mais diversas áreas, porque são eles que ajudam a implementar as políticas e medidas que são delineadas.

Santa Cruz passou do zero ao 80 e todos foram importantes nesta mudança. Os que estão de fora, os que sempre se puseram de fora, apenas produzem ruído que depressa é abafado pela conquista, pela vontade de trabalhar e pela capacidade de sonhar e de querer sempre melhor para esta terra orgulhosa na sua história e confiante no seu futuro.

Santa Cruz iniciou um novo rumo em 2013 e a força que todos tivemos torna este novo futuro imparável. Estamos hoje mais fortes, estamos hoje ainda mais convictos, estamos hoje ainda mais confiantes de que estamos a construir uma nova Era.