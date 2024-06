Quando falamos de gordura localizada referimo-nos à acumulação de gordura em áreas específicas do corpo que acabam por se tornar difíceis de nos livrarmos delas. As áreas mais comumente afectadas são: abdómen, flancos, coxas, braços e nádegas.

Estratégias e opções para ajudar na eliminação de gordura localizada

A articulação de diferentes métodos é o ideal para garantir bons resultados, que perduram sem prescindir da sua saúde. Começamos pelos tratamentos estéticos unindo com uma alimentação equilibrada e exercício físico. Além disto também é importante garantir um sono adequado, uma boa hidratação e uma suplementação personalizada.

Na Magic Skin Clinic vai encontrar alguns tratamentos para poder libertar-se deste problema que não não só afecta a sua beleza estética mas que também poderá ter consequências a nível físico e, nos casos mais graves, a nível emocional.

Radiofrequência - o aumento da temperatura faz com que a célula gorda seja degradada, e, consequentemente mais fácil de remover.

Emsclupt - é baseado em energia electromagnética de alta intensidade. Em que numa única sessão causa milhares de contrações musculares, ajudando, deste modo, na queima da gordura e tonificação muscular.

Manta Sudotonic – funciona sob o efeito do calor produzido por uma manta térmica, que comporta uma gama à base de óleos essenciais; estes, por sua vez, activam os processos fisiológicos de trocas e eliminações de toxinas, para a obtenção de melhores resultados. Este é um tratamento adelgaçante, tonificante, desintoxicante e anti-celulítico. Os resultados são a redução do volume e diminuição do aspecto “casca de laranja”.

Ligaduras Sculpt – Estas ligaduras são enriquecidas com extratos de plantas e libertam substâncias funcionais de forma gradual, promovendo, assim, a elasticidade e a firmeza da pele para um efeito drenante e reafirmante.

Envolvimento de Algas – Este tratamento proporciona uma sensação de bem-estar ao mesmo tempo que desintoxica e remineraliza o seu corpo e a sua pele. Este é um tratamento anti-inflamátorio, desintoxicante e anti-celulítico

É importante lembrar que cada corpo responde de maneira diferente aos tratamentos, pelo que, consultar um profissional especializado é fundamental. O especialista irá fornecer um plano personalizado e seguro para que consiga atingir os seus objectivos de forma eficaz e saudável.

Sabia que na Magic Skin Clinic a avaliação corporal é gratuita?

