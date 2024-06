Bélgica vence Roménia e ficam todos com três pontos no Grupo E

A Bélgica venceu hoje a Roménia por 2-0, em encontro da segunda jornada do Grupo E do Campeonato da Europa de futebol de 2024, promovendo uma igualdade a três pontos entre as quatro seleções do agrupamento.

Youri Tielemans, logo aos dois minutos, e Kevin De Bruyne, aos 80, apontaram os tentos dos belgas, que tiveram ainda mais um milimétrico golo anulado a Romelu Lukaku, aos 63.

Na classificação, lidera a Roménia (3-2 em golos), seguida da Bélgica (2-1), da Eslováquia (2-2) e da Ucrânia (2-4), ficando tudo para decidir na última ronda, na quarta-feira, com os eslovacos frente aos romenos e os ucranianos face aos belgas.