Malásia resgata 73 pessoas vítimas de redes de tráfico de seres humanos

As autoridades da Malásia resgataram 73 pessoas, incluindo 22 crianças, vítimas de redes de tráfico de seres humanos, noticiaram hoje os meios de comunicação social locais.

De acordo com o jornal The Star, de Kuala Lumpur, a polícia disse que as vítimas foram resgatadas numa operação de grande escala em 12 de junho tendo sido detidos 113 suspeitos do crime de tráfico de seres humanos.

As 73 vítimas (25 homens, 26 mulheres e 22 menores) foram resgatadas de vários locais da Malásia e, além de cidadãos malaios, foram também resgatados pessoas originárias das Filipinas, Indonésia, Camboja, Bangladesh, Myanmar e Tailândia.

A polícia deu os exemplos específicos de uma mulher deficiente que foi vítima de exploração sexual e de dois homens do Bangladesh, também deficientes, que foram utilizados por uma organização de mendicidade.

De acordo com a polícia, os criminosos utilizaram diferentes estratégias para captar as pessoas, recorrendo por vezes ao engano quanto à natureza do trabalho, não excluindo o envolvimento de agências fraudulentas nos países de origem das vítimas.

O tráfico de seres humanos é um problema generalizado no Sudeste Asiático, especialmente em países com uma legislação pouco rigorosa, como o Camboja e a Birmânia, onde milhares de pessoas são forçadas a trabalhar como escravos.