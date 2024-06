- "Confisco de bens sem condenação já existe em Portugal"

Bom dia. Eis as primeiras páginas desta sexta-feira, 21 de Junho de 2024, incluindo os jornais semanários

No Expresso:

- "Operação Influencer. Arguidos há cinco meses sem acesso ao processo"

- "Submarino 'Apagão' conclui missão inédita no Ártico. 'Agora há quatro países a fazê-lo e um é Portugal', afirma ao Expresso o almirante Gouveia e Melo"

- "Marcelo quer Governo a gastar mais com a Defesa"

- "Governo vai pagar a médicos para verem mais doentes nos hospitais"

- "'O pai pode ajudar?' Os argumentos de uma juíza que quer investigar Marcelo"

- "Portugueses compram por dia 33 mil embalagens de antidepressivos"

- "Eleições em França deixam Macron cada vez mais isolado"

- "Fecundidade sobe e contraria tendência europeia"

- "Marriott investe Euro53 milhões na Praia Verde"

- "Como a Nvidia passou a Apple e a Microsoft"

- "Seleção da posse joga 'fora' contra a Turquia"

- "A verdade sobre as amêijoas à Bulhão Pato (sem coentros)"

- "Almoços de Isaltino"

- "Rutte na NATO"

- "Eutanásia atrasada"

No Nascer do Sol:

- "Montenegro e Rocha acertam coligações para as câmaras"

- "Gaspar na 'short list' para sucessão de Centeno no BdP"

- "Entrevista Cristina Siza Vieira, vice-presidente da Associação dos Hoteleiros: 'Não faz sentido duplicar o valor da taxa de turismo para quatro euros'"

- "Madeira. Belém não acredita na necessidade de novas eleições"

- "Saúde. Sintra entrega ao Governo hospital inacabado"

- "TGV / Bitola ibérica é ficar fora da rede europeia"

- "Rock in Rio / Festival tira clientes a restaurantes"

- "Portugal Amanhã. Portugal deve ter um Ministério do Futuro?"

- "Chega. Direito de resposta de Bruno Nunes"

- "Esclarecimento. Ribau Esteves quer Região Centro articulada com Região Norte"

- "Portugal. Fora de jogo: família, negócios e curiosidades da seleção"

No Correio da Manhã:

- "Nova 'Dona Branca' cobra mais de 40% de juros. Vítimas contam ao CM esquema em Matosinhos"

- "Mãe das gémeas tinha garantia de todas as aprovações"

- "Buscas em Oeiras. PJ investiga banquetes de Isaltino Morais"

- "Já está em Lisboa. Pavlidis no Benfica assim apor cinco épocas"

- "No Europeu. Golaço de Hjulmand trava Inglaterra"

- "Contra a corrupção. Confisco de bens mesmo após caso ser arquivado"

- "Hells Angels. Condenados por executarem com tiro na cabeça"

- "Macabro. Ritual de bruxaria num jazigo de Gaia junto a um caixão"

- "Donald Sutherland 1935-2024. Adeus ao 'indomável'"

No Público:

- "Confisco de bens sem condenação já existe em Portugal"

- "Artes plásticas. No coração da Europa, mostra-se um século de pintura figurativa negra"

- "Comboio. Só 64 jovens usaram viagens grátis no final do secundário"

- "CGTP. Ex-dirigentes contestam domínio e controlo do PCP"

- "Holandês Mark Rutte será o próximo secretário-geral da NATO"

- "'Caso das gémeas'. Há três versões diferentes sobre a mesma reunião"

- "Ilha de Moçambique. A baía onde pode estar naufragado o navio L'Aurore"

No Jornal de Notícias:

- "Viúva de bombeiro que morreu a combater fogo espera há dois anos por indemnização"

- "Trânsito aberto nos Aliados a tempo do S. João"

- "Governo pretende travar recursos e instrução na luta anticorrupção"

- "Reclusos furtam milhares de euros na cadeia de Izeda"

- "Burla. MP quer até dez anos de prisão para César Boaventura"

- "Euro 2024. Ronaldo brilha entre os jogadores da Liga saudita"

- "Gaia. Estação de TGV subterrânea vai custar 60 milhões"

- "Coimbra. Discutida sala de chuto para tirar droga da rua"

No Diário de Notícias:

- "Governo afasta modelo Simplex para contratar médicos estrangeiros"

- "1935-2024 Donald Sutherland"

- "Parlamento. Governo anuncia medidas contra a corrupção. Entrada em vigor 'não tem prazo'"

- "IEFP. Desemprego sobe ao ritmo mais alto desde 2021 e 40% não tem qualquer subsídio"

- "Tarso Genro: 'Como não temos um centro político (...) temos uma democracia débil', diz o ex-ministro dos governo de Lula da Silva"

- "Jim Costa, congressista luso-americano: 'Xi e Putin aceitam Trump pelo que é, um narcisista que se pode facilmente influenciar dizendo o que ele quer ouvir'"

- "Euro 2024. Espanha vence a Itália por 1-0 e garante passagem aos 'oitavos'. Dinamarca 1-Inglaterra 1. Eslovénia 1-Sérvia 1"

No Negócios:

- "'O campeonato do BCP não é o do maior' [Miguel Maya, CEO do banco]"

- "UE sugere fasear projetos para executar PRR a 100%"

- "Pacote contra a corrupção vai incluir lista negra de fornecedores do Estado"

- "Banca. Clientes do BPG expostos na net. Banco diz que há segurança"

- "Regras orçamentais. País obrigado a ajustamento mínimo para reduzir dívida"

- "Fernando Medina, economista: 'Governar não é atirar dinheiro para cima dos problemas'. Opinião"

- "O que os museus não mostram"

No O Jornal Económico:

- "Seguradora GamaLife coloca ação contra o fisco no valor de 122 milhões"

- "Futuro de Angola passa pela diversificação da economia e Portugal pode contribuir"

- "BCP valoriza 8,34% num só dia após recomendações favoráveis de analistas"

- "Pestana prevê ocupação de 80 a 100% para o verão nos hotéis do Algarve"

- "Plano anticorrupção vai dar 'impulso' a celeridade processual"

- "'Portugal é um país-chave no solar', diz a vice-presidente da BP"

- "Draghi defende tarifas e mais concentração para reforçar competitividade europeia"

- "Taxas divergem entre BCE e Fed e risco inflacionista divide governadores"

- "Et cetera. Eles vêm aí. Como os robôs humanoides vão revolucionar a economia"

- "'Não faz sentido descer o IRC, mas deve ser reduzida a carga fiscal sobre o trabalho' [Luís Cabral, professor da NY University]"

No O Jogo:

- "Namaso aposta na próxima época para mostrar mais consistência. 'Vou deixar a minha marca'"

- "SAD [FC Porto] surpreendida com intransigência do presidente da Câmara da Maia"

- "Seleção. Vitinha reforça estatuto"

- "Jota não quer ouvir falar em calculadoras"

- "Europeu. Eslovénia-Sérvia 1-1. Dinamarca-Inglaterra 1-1. Espanha-Itália 1-0"

- "Benfica. Pavlidis já está a salvo em Lisboa"

- "Sporting. Paulinho assina pelo Toluca"

- "Braga. Ouazzani reforça o ataque"

No Record:

- "Sporting. Adiós Paulinho. Acordo com o SP Braga viabiliza saída para o México"

- "Benfica. Pavlidis já cá mora"

- "FC Porto. Fatura da Maia supera os 4 MEuro. À vista batalha judicial com construtora"

- "Entrevista. Futsal. Zicky Té: 'Sonho ser o melhor do mundo'"

- "Euro2024. Diogo Jota. 'Não queremos calculadora na mão'. Vencer a Turquia evita contas"

- "Eslovénia-Sérvia (1-1). Emoção e polémica"

- "Dinamarca-Inglaterra (1-1). Golaço de Hjulmand"

- "Espanha-Itália (1-0). 'La Roja' nos oitavos"

E no A Bola:

- "Querem? Só por 80 milhões! Hjulmand brilha no Europeu com grande golo frente a Inglaterra"

- "Euro2024. Ronaldomania prossegue na Alemanha"

- "'Queremos já a qualificação', Diogo Jota"

- "Espanha garante passagem em primeiro"

- "Benfica. Fulham pensa em Florentino para o lugar de Palhinha"

- "FC Porto. Juan Miranda cada vez mais perto"

- "Brasil. Álvaro Pacheco despedido após 4 jogos"