Instaladas bocas de incêndio no Galeão

Foi recentemente instalada uma rede de hidrantes (bocas de incêndio) nas zonas altas de São Roque, nomeadamente no Galeão, um dos sítios mais populosos da freguesia.

Os aparelhos, certificados pelos Bombeiros Sapadores Florestais, vão auxiliar as corporações no combate aos incêndios. Trata-se de "mais uma medida importante para a prevenção e combate aos incêndios", destaca a autarquia do Funchal em nota emitida.

As bocas de incêndio foram distribuídas pelo arruamento Engº Rocha da Silva, recentemente criado pelo Governo Regional, que para além de melhorar o acesso rodoviário às populações das zonas mais altas de São Roque, permitirá o acesso a viaturas mais pesadas e especializadas de combate a incêndios, para além de constituir uma linha tampão entre a malha urbana da cidade e a área florestal.

Bruno Pereira, vice-presidente da Câmara do Funchal com o pelouro da Proteção Civil, Pedro Gomes, presidente da junta local, José Minas, comandante dos Bombeiros Sapadores e elementos da corporação, estiveram esta manhã no local para efectuar os respectivos testes e atestar a boa funcionalidade das bocas de incêndio.

"O Funchal dá assim mais um passo importante na protecção da cidade, nomeadamente no que diz respeito aos incêndios florestais", realça o autarca, lembrando que o Município está a participar activamente no Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) com 2 equipas de vigilância dos Bombeiros Voluntários e uma outra de combate dos Sapadores, envolvendo cerca de 2 dezenas de efetivos.