Em 2023, na União Europeia, "a taxa de escolaridade do ensino superior da população dos 30 aos 34 anos atingiu os 43,9%. Em todas as RUP aquela taxa era inferior à registada para o conjunto dos respectivos países e com idêntico posicionamento face à taxa da UE, exceptuando a Martinica (46,0%), que superava a média da UE. Na Madeira, esse valor era de 37,3% e nos Açores de 17,4%. O que faz com que a Madeira tenha a taxa de abandono precoce de educação e formação mais baixa entre as RUP.

"Em qualquer uma das RUP (não considerando Maiote, sem dados disponíveis para este indicador), a taxa de abandono precoce de educação e formação, em 2023, era superior aos valores nacionais (Portugal 8,0%, Espanha 13,7% e França 7,6%). A Madeira apresentava a taxa mais baixa (9,3%), seguindo-se, por ordem crescente, Reunião (10,2%), Guadalupe e Martinica (ambas com 13,0%), Canárias (14,7%), Açores e Guiana Francesa (ambas com 21,7%)", refere o estudo.

Também no que toca quanto à taxa de jovens não empregados e que não estão em educação e formação (NEET), em 2023, "as RUP da Macaronésia registavam os valores mais baixos: 11,1% em Canárias, 11,5% na Madeira e 13,0% nos Açores. Já as RUP francesas apresentavam níveis mais elevados, isto é, 15,2% na Martinica, 16,2% na Guadalupe, 19,9% na Reunião e 25,5% na Guiana Francesa. Em todas as regiões, os valores são superiores aos registados a nível nacional (Portugal com 7,9%, Espanha com 9,9% e França com 10,5%)., refere.