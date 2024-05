Livre com campanha discreta mas crítica da actual situação da Região

Sem experiência política, mas com muitos anos de activismo, Marta Sofia é o novo rosto do Livre para as eleições regionais, que se realizam no próximo domingo, 26 de Maio. Com uma campanha discreta, o partido ‘apontou o dedo’ a vários problemas da Região.

O momento alto desta campanha foi, sem dúvida, a presença do porta-voz nacional do partido na campanha na Madeira. Rui Tavares participou em acções de contacto com a população no Funchal, a 18 de Maio, e ainda num jantar com militantes e simpatizantes, num restaurante da capital madeirense.

Rui Tavares diz que Madeira pode dar uma "grande surpresa" ao País O porta-voz do Livre Rui Tavares disse hoje que a Madeira pode "dar uma grande surpresa" ao resto do país nas eleições antecipadas de 26 de maio, optando por uma possibilidade de governação à esquerda.

De resto, foi uma campanha muito virada para questões relacionadas com o ambiente, a agricultura, mas também com a habitação. Marta Sofia assumiu-se contra a construção de um teleférico no Curral das Freiras e propôs a fixação do IVA a 3,5% nos produtos regionais da agricultura biológica. Mais recentemente, alertou para os problemas decorrentes da massificação do turismo e para o facto de o Governo Regional “não saber gerir o aumento dos visitantes”.

Apesar das acções de campanha algo discretas, o partido teve, nesta campanha, uma clara aposta nas redes sociais, com a publicação de vários vídeos que mostravam as ideias do Livre, sempre com a cabeça-de-lista como protagonista.

A sondagem ontem publicada pelo DIÁRIO não prevê a eleição de qualquer deputado por parte do Livre. Mesmo assim, reunindo 0,8% das intenções de voto, o partido está à frente de outros como o MPT, ADN OU PTP. Marta Sofia mostra-se confiante de que ainda pode vir a eleger um deputado e, por isso, tem vindo a apelar ao voto de forma mais forte nos últimos dias.

Para terminar a campanha, o Livre vai contar, hoje, com a presença do deputado Jorge Pinto, que se encontra de visita à Região neste ‘sprint final’ para as Regionais.

