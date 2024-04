Encerrado aeroporto internacional próximo de vulcão em erupção na Indonésia

O aeroporto indonésio de Manado (norte), o mais próximo do vulcão Ruang, que entrou em erupção cinco vezes nos últimos dias, foi encerrado durante 24 horas devido às cinzas vulcânicas, anunciou hoje o Ministério dos Transportes.

O Aeroporto Internacional de Manado, situado a mais de 100 quilómetros do vulcão Ruang, vai encerrar até a noite de hoje (horário local) "devido à propagação de cinzas vulcânicas que podem comprometer a segurança dos voos", declarou, em comunicado, o diretor do gabinete da autoridade aeroportuária provincial, Ambar Suryoko.

Ver Galeria Foto Foto EPA/BASARNAS

Entretanto, os serviços de emergência da Indonésia prosseguem os trabalhos de evacuação da área, após a múltipla erupção do Ruang, que causou vários feridos e deslocou mais de 1.600 pessoas.

O departamento de vulcanologia do país elevou na quarta-feira à noite o alerta de vulcão para o nível IV, o mais alto, depois de ter entrado em erupção três vezes desde terça-feira, lançando nuvens de cinzas até três mil metros de altura e provocando pequenos terramotos.

orang sunda menjelaskan sesuatu dengan bahasa indonesia pic.twitter.com/u7UxgzZEfI — sunda struggle (@sundastruggle) April 18, 2024

A Agência de Gestão de Catástrofes indonésia disse que 828 pessoas foram retiradas da zona de Sitari, enquanto 783 procuraram abrigo em casas de familiares na ilha de Tagulandang, perto da ilha onde está localizado o Ruang.

De acordo com o portal Zoom Earth, que acompanha a evolução dos fenómenos meteorológicos, a última erupção do vulcão, na quarta-feira, foi captada por imagens de satélite e criou uma grande nuvem que está a afetar as ilhas adjacentes.

A Indonésia tem mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 estão ativos e 65 foram classificados como perigosos.

Em dezembro de 2023, a súbita erupção do vulcão Merapi, na ilha de Sumatra, matou 23 pessoas.

A Indonésia situa-se no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é abalada por cerca de sete mil sismos por ano, a maioria de baixa magnitude.