'Pink Boxes' chegam às escolas do Funchal para facilitar acesso a produtos de higiene íntima

O projecto 'Pink Boxes - Caixas Cor-de-Rosa' está prestes a chegar às escola secundárias do Funchal, graças a uma parceria entre a Câmara Municipal do Funchal e a associação Womaniza-te. O objectivo passa por facilitar o acesso a produtos de higiene íntima às raparigas adolescentes, de forma discreta e privada, mas sem tabus, tendo em vista a facilitação do ponto de vista económico e financeiro das famílias, pela impossibilidade de aquisição deste tipo de produtos por parte de muitas raparigas (ou por vergonha de abordar o tema com a família ou até na comunidade escolar).

No fundo, são caixas constituídas por vários packs de produtos de higiene, sendo a entrega, o acompanhamento e a reposição nas escolas da responsabilidade da associação. Esta quarta-feira, a entrega destas caixas, por parte da vereadora com os pelouros da educação e do social, Helena Leal, será feita nas escolas EB 2 e 3 Ciclo Dr. Horácio Bento de Gouveia, Escola Profissional Francisco Fernandes e Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva. Já na sexta-feira, a autarca vai estar na Escola Secundária Francisco Franco e na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

"Trata-se de um projeto sustentável, onde as escolas assumem um papel de sensibilização e responsabilização das jovens adolescentes para a utilização quando necessária e para a reposição do material sempre que lhes seja possível, de modo a que nunca faltem produtos", indica nota à imprensa, indicando que este projecto enquadra-se na Política Municipal para a Juventude, nomeadamente o Plano Municipal de Juventude e os Objetivos da Juventude do Funchal.