O microcimento é um revestimento criado para personalizar diversos tipos de superfícies, tornando-o num produto inovador, sofisticado e multifuncional. A sua composição inclui cimento, resinas, agregados, aditivos e pigmentos; é um revestimento decorativo de paredes, pisos e tectos, aplicável tanto em interiores como no exterior. Resistente a altas temperaturas, ao desgaste, e com uma variedade de efeitos e texturas; ideal tanto para projectos modernos como também para os mais clássicos.

Neste artigo damos-lhe a conhecer 5 das principais vantagens deste produto:

Qualidade de vida

O microcimento requer poucas preocupações com a limpeza e manutenção dos espaços, permitindo, assim, uma melhoria na sua qualidade de vida. A inexistência de juntas facilita o cuidado e a limpeza, podendo também ser aplicado em bases de chuveiro, obtendo superfícies antiderrapantes e antibacterianas.

Bons acabamentos

Com este revestimento é possível obter diversos acabamentos de alto valor estético. A variedade de texturas e efeitos adapta-se a qualquer espaço. A sua composição e espessura tornam-o um material leve de grande aderência, aplicável sobre as mais variadas superfícies (excepto madeira).

Requinte

O microcimento é aplicável em edifícios contemporâneos, mas também em projectos de renovação; com uma espessura que varia entre os 2 e os 3 milímetros. Pode criar uma atmosfera de requinte sem ter de produzir grandes quantidades de entulho.

Resultados personalizados

Desfrute de um revestimento decorativo exclusivo! A pigmentação do microcimento permite a criação de um resultado diferente a cada espaço, personalizado de acordo com as suas preferências.

Resistência

Altamente resistente a riscos e a impactos, outra das suas características é que não fissura, demonstrando que é sinónimo de qualidade, e garantindo uma maior durabilidade.

Visite a Casa Santo António e fique a saber mais sobre o microcimento!

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.