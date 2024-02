Dani Alves condenado a quatro anos e meio de prisão por violação

O brasileiro Dani Alves, ex-futebolista do FC Barcelona e do Paris Saint-Germain, foi hoje condenado a quatro anos e meio de prisão pela violação em 2022 de uma jovem numa discoteca de Barcelona, anunciou o tribunal da cidade.

"A vítima não consentiu e existem provas que, além do depoimento da queixosa, permitem que a violação seja considerada provada", refere o tribunal em comunicado de imprensa.

Dani Alves, que jogou no FC Barcelona, no Paris Saint-Germain e na Juventus, entre outros, é acusado de ter violado uma jovem na casa de banho de uma discoteca, em dezembro de 2022, e mantém que a relação foi consensual.

O defesa, de 40 anos, segundo a acusação, tem uma versão que não condiz com a da vítima, que tem "uma história absolutamente credível" de ter sofrido violência e violação, ao passo que o brasileiro alterou quatro vezes a sua versão desde que foi detido.

A acusação tinha pedido nove anos de prisão para o futebolista, bem como o pagamento de 150 mil euros à vítima e liberdade sob supervisão de 10 anos após sair da prisão.

Segundo o processo, Alves encontrava-se na discoteca em Barcelona e encontrou a vítima, com outras pessoas, tendo-a convidado para dançar e, depois, para uma divisão recolhida do espaço comum, no qual a forçou a ter relações sexuais, defende a acusação, em "clima de ansiedade e terror" para a jovem.

Dani Alves é um dos futebolistas mais condecorados da história do desporto, vencendo 23 troféus só no 'Barça', entre 2008 e 2016, e jogava no Pumas, no México, quando foi detido, levando o clube a despedi-lo de imediato.