Novo coproprietário do Manchester United quer construir um novo estádio

O multimilionário britânico Jim Ratcliffe, que na quarta-feira se tornou oficialmente coproprietário do Manchester United, manifestou hoje a intenção de construir um novo estádio que substitua o mítico Old Trafford.

"É tempo de construirmos um novo estádio no norte de Inglaterra", disse o dono da Ineos, empresa multinacional da indústria química, um dia após ver confirmada a aquisição de 25% das ações do clube.

O Manchester United, no qual atuam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, joga desde 1930 em Old Trafford, um recinto com capacidade para pouco mais de 74.000 espetadores e que foi palco de uma final internacional pela última vez em 2003, a da Liga dos Campeões, em que a Juventus bateu o AC Milan no desempate por grandes penalidades.

Ratcliffe, que pagou mais de 1.500 milhões de euros (ME) pela sua posição nos 'red devils', considera que a zona onde o atual recinto está situado está "desgastada e negligenciada".

"Há muitas possibilidades de regenerar aquela parte sul de Manchester e a alavanca seria construir um novo estádio que pudesse receber jogos da Inglaterra, as finais da Taça de Inglaterra e da Liga dos Campeões", concretizou.

Old Trafford ficou fora da candidatura conjunta do Reino Unido e Irlanda para o Euro2028, ao contrário do recinto do vizinho e rival Manchester City.

Jim Ratcliffe, de 71 anos, foi oficializado como coproprietário do Manchester United depois de o processo ter sido aprovado pela federação e Liga inglesa de futebol.