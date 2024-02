Portugal vai defrontar Luxemburgo após vitória com contributo de Fu Yu

A Selecção Nacional feminina de ténis de mesa venceu o Cazaquistão por 3-0, no último jogo do grupo 6 do Campeonato do Mundo de equipas que está a decorrer em Busan, na Coreia do Sul. A madeirense Fu Yu contribuiu para esta vitória, que leva a assegurar o 2.º lugar e a consequente passagem à ronda de 32, na qual vai defrontar o Luxemburgo. Matilde Pinto, de 17 anos, venceu o primeiro encontro pela selecção sénior, numa prova de equipas.

Portugal, que ocupa a 11.º posição no ranking mundial, alcançou um triunfo robusto sobre a selecção asiática, (49.ª seleção do ranking). Shao Jieni (63.ª do ranking) bateu Sarvinoz Mirkadirova (207.º) por 3-2, Fu Yu derrotou Zauresh Akasheva (234.º) por 3-0 e Matilde Pinto (252.º) obteve a primeira vitória em mundiais absolutos e numa competição de equipas, ao vencer Anastassiya Lavrova (248.º) por 3-1.

Portugal vai jogar com o Luxemburgo (19.ª do ranking) esta terça-feira. A equipa luxemburguesa é constituída por Xia Lian Ni (46.º), Sarah de Nutte (121.º) e Tessy Gonderinger (244.ª). No Mundial, a seleção venceu o Irao por 3-1 e a África do Sul por 3-0 e perdeu com o Japão (0-3) e o Brasil (2-3), terminando em 3.º lugar no grupo 2.

A ronda de 32 e os oitavos de final decorrem amanhã. A equipa masculina garantiu a qualificação para os oitavos de final, cujo sorteio se vai realizar ainda esta terça-feira.