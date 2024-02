Ana Bracamonte fica com os pelouros ligados à diáspora, contratação pública e recursos humanos

A nova vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Ana Bracamonte, viu hoje os seus pelouros serem aprovados. Na reunião de Câmara foi dado conta de que a vereadora terá a seu cargo as pastas de diáspora e migrações, património e contratação pública, assuntos jurídicos, protecção de dados, auditoria interna e recursos humanos.

Dada a saída de Pedro Calado da presidência da Câmara Municipal do Funchal, que renunciou ao cargo na sequência da investigação a alegados casos de corrupção na Madeira, foi alterada a orgânica da vereação. Como explicou a nova presidente, Cristina Pedra, vai continuar com os pelouros da economia, apoio aos investimentos e fundos comunitários, as finanças e a cultura, incluindo os mercados municipais e turismo.

Bruno Pereira passa a ser o vice-presidente, com os pelouros da modernização administrativa e informática, coordenação política, descentralização administrativa, obras públicas e infraestruturas, edifícios e equipamentos, gestão de frota, trânsito, proteção civil e bombeiros, bem como a FrenteMar Funchal.

Quanto a João Rodrigues, mantém os pelouros que tutelava antes, sendo que Nádia Coelho passa a ter a ciência, conhecimento e inovação. Por seu turno, Helena Leal viu reforçada as suas competências com a juventude e desporto.

Nesta reunião de Câmara foi aprovado o Subsídio Municipal ao Arrendamento, no valor de 1 milhão e 265 euros para o ano de 2024, referente a 526 processos, na sua maioria renovações.

Todavia, ressalvou Cristina Pedra, este valor "representa, em termos de orçamento municipal, mais de 200% face a 2021, o que significa, que continuamos fieis ao orçamento apresentado e aprovado em sede de Reunião de Câmara e Assembleia Municipal», bem como que a autarquia e os seus serviços estão a funcionar com toda a normalidade".

Cristina Pedra – Presidente

Pelouros

• Economia

• Apoio ao Investimento e Fundos Comunitários

• Finanças

• Gestão de Património Móvel e Aprovisionamento

• Cultura

• Relações Internacionais e Cooperação Externa

• Mercados Municipais

• Turismo

Bruno Pereira – Vice-presidente

Pelouros

• Coordenação Política

• Descentralização Administrativa

• Obras Públicas e Infraestruturas

• Edifícios e Equipamentos

• Gestão de Frota

• Mobilidade e Trânsito

• Proteção Civil e Bombeiros

• Modernização Administrativa e Informática

• Empresa Municipal – Frente MarFunchal

João Rodrigues – Vereador

Pelouros

• Urbanismo

• Ordenamento do Território

• Planeamento Estratégico

• Reabilitação Urbana

• Licenciamentos do Uso do Espaço Público e Publicidade

• Georreferenciação

• Licenciamentos

• Fiscalização

Nádia Coelho – Vereadora

Pelouros

• Ambiente

• Salubridade

• Resíduos

• Águas e Saneamento Básico

• Ciência, Conhecimento e Inovação

• Espaços Verdes

• Cemitérios

• Causa Animal

Helena Leal – Vereadora

Pelouros

• Educação e Cidadania

• Apoio Social

• Prevenção da Toxicodependência

• Igualdade de Género

• Saúde e Políticas de Longevidade

• Desporto

• Juventude

• Empresa Municipal – SocioHabitaFunchal

Ana Bracamonte – Vereadora

Pelouros

• Assuntos Jurídicos

• Recursos Humanos

• Aquisição de Bens e Serviços

• Gestão de Património Imóvel

• Auditoria Interna e Proteção de Dados

• Diáspora e Migrações