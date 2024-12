Revenge of the 90’s fecha Summer Opening com tributo a Marco Paulo

O dia 19 de Julho de 2025 promete ficar marcado por uma enorme explosão de festa, nostalgia e emoções à flor da pele. O Summer Opening não só confirma a Revenge of the 90’s, mas também promete trazer ao Parque de Santa Catarina o projecto Para Sempre Marco - concerto reservado para o terceiro e última dia do festival.

Quer isto dizer que depois do enorme sucesso da última edição, a Revenge of the 90’s volta a assumir a sua “verdadeira experiência sensorial e nostálgica”, trazendo de volta os “melhores momentos” da cultura pop da década de 1990. Como tal, a aposta passa por capitalizar uma performance “vibrante e interactiva, com cenários temáticos, figurinos autênticos e uma setlist repleta de clássicos que atraem todas as gerações”.

Para Sempre Marco

Idealizado por Tiago Pais Dias, dos Amor Electro, e concebido especialmente para concertos ao vivo, este projecto traz ao Funchal os grandes êxitos de Marco Paulo, mas numa perspectiva diferente. Os temas são revisitados, modernizados e adequados aos palcos e público de hoje.

É, no fundo, a homenagem a um dos maiores artistas deste País ao trazer os seus grandes hits clássicos para o aqui e agora, reformulando as suas canções, fazendo versões, dando um toque mais moderno, mas respeitando sempre as suas melodias e letras que toda a gente conhece. São disso exemplo maior os temas Maravilhoso Coração e Sempre Que Brilha o Sol.

A Revenge of the 90’s e Para Sempre Marco juntam-se, assim, a Morad, o já anunciado fenómeno do hip hop espanhol, na 11.ª edição do festival Summer Opening que está de volta à Madeira nos dias 17, 18 e 19 de Julho de 2025, no Parque de Santa Catarina.