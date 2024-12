Fumo não deverá ser problema na passagem para 2025

O fumo que encobriu os últimos espectáculos pirotécnicos de fim do ano, na Madeira, não deverá ser um problema na passagem para 2025.

A previsão é do delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que, em declarações ao DIÁRIO e TSF-Madeira, não antevê a repetição de um episódio que deixou muita gente defraudada, em especial nos dois últimos réveillons.

Your browser does not support the audio element. Previsão de Victor Prior

Provavelmente será uma passagem de ano em que o fogo-de-artifício será bastante visível, em todo o Funchal. Neste momento não parece que seja semelhante àquilo que aconteceu nos dois últimos anos, em que o fogo fica todo concentrado. Victor Prior

Em especial na passagem de 2022 para 2023 - tal como no espectáculo de Ano Novo em 2024 - a concentração de fumo impediu uma boa visualização dos disparos e deixou muitos madeirenses insatisfeitos, mais ainda aqueles que escolheram as cotas mais altas para assistir ao espectáculo.

Nas duas ocasiões, a organização, a cargo da Macedos Pirotecnia, justificou o facto com o "tecto de nuvens baixou que impediu o fumo de subir".

Jardim classifica espectáculo de “monótono” e com “má qualidade estética” Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional, na sua página Twitter, também quis dar a sua opinião sobre o espectáculo pirotécnico. “Este ano, iluminações excelentes. Fogo mau, não por fumo e nevoeiro, sucede, mas pela sua má qualidade estética”.

Também ao contrário do que estava previsto pelo IPMA, não deverá ocorrer precipitação. Tanto no dia 31 de Dezembro, como no dia 1 de Janeiro.

"Sem chuva, portanto, uma passagem de ano seca, à partida, se as condições se mantiverem. O vento, em geral, fraco, de Leste ou Sudeste e temperatura relativamente baixa, com mínima prevista para o Funchal na ordem dos 14º C ou 15º C", indicou o meteorologista.

Your browser does not support the audio element. Previsão de Victor Prior

Na passagem de 2023 para 2024 o episódio voltou a se repetir. Foto Miguel Espada/ASPRESS

Já nas terras altas as temperaturas podem ser negativas nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro. No caso da ocorrência de precipitação, é possível que, na passagem de ano, ocorra queda de neve no Pico do Areeiro.

"No Areeiro, aos 1.500 metros, a previsão é de temperatura mínima da ordem dos 0°C e -1°C. É pouco provável que se registe precipitação, mas se houver alguma precipitação nos picos mais altos, poderá ocorrer queda de neve, mas em quantidades residuais", previu.

Victor Prior alertou ainda que no final do primeiro dia de Janeiro - incluindo os dias 2 e 3 - está previsto vento moderado, pontualmente forte, principalmente nas regiões montanhosas e nos extremos Leste e Oeste da Madeira.