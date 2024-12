Publicada Estratégia Digital Nacional em Diário da República

O Governo publicou, esta segunda-feira, a resolução de Conselho de Ministros que aprova a Estratégia Digital Nacional, bem como um diploma para o desenvolvimento do grande modelo de linguagem (LLM) português Amália.

Segundo o Governo, a Estratégia Digital Nacional "segue um quadro de referência integrado e transversal, estruturado em quatro dimensões: pessoas, empresas, Estado e infraestruturas".

A estratégia "define um caminho ambicioso, mas estruturado e focado, com 10 objetivos estratégicos e 10 metas concretas a alcançar até 2030, suportados por 16 iniciativas transversais", destacou, indicando que "será assegurada através de planos de ação bianuais, com monitorização contínua assegurada pelo Conselho para o Digital na Administração Pública (CDAP)".

A ministra da Juventude e Modernização disse, em declarações à Lusa, no dia 12 de dezembro, que o montante de 355 milhões de euros é o valor do Plano de Ação da Estratégia Digital Nacional para 2025 e 2026.

O Governo publicou também o desenvolvimento de um Modelo de Linguagem em Grande Escala (LLM) da Língua Portuguesa de Portugal, ou seja, o Amália.

"O desenvolvimento de um LLM no domínio nacional vem afirmar a soberania de Portugal e reduzir a dependência face a LLM estrangeiros, garantindo a existência de um ativo digital ao serviço da sociedade portuguesa" que consiga "distinguir variantes da língua (como o português europeu e o português do Brasil)", que seja "preciso no processamento e na geração de conteúdo sobre elementos da cultura lusófona" e "treinado com fontes de dados e métodos conhecidos, reduzindo a hipótese de potenciais enviesamentos nos resultados e nas respostas geradas pelo modelo".

"Neste contexto, revela-se determinante para Portugal o desenvolvimento do Amália - 'Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial' -, o LLM Português, que permitirá tirar partido dos avanços em sede de IA sem perda de identidade e de soberania de dados".

O grande modelo de linguagem português Amália, que tem por trás a mesma tecnologia do ChatGPT, tem "previsto um investimento de 5,5 milhões de euros", anunciou o Ministério da Juventude e Modernização, em novembro.

"Esta iniciativa tem previsto um investimento de 5,5 milhões de euros e um calendário de trabalho e desenvolvimento de 18 meses, do qual resultará uma primeira versão multimodal do Amália", segundo um comunicado.

No diploma estabelece-se que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT), e a Agência para a Modernização Administrativa, I. P. (AMA) desenvolverão "as ações necessárias para a apresentação do LLM Português".

Haverá ainda um Comité de Acompanhamento Especializado, "responsável por formular recomendações sobre as melhores práticas de desenvolvimento de Modelos de Linguagem de Grande Escala e o cumprimento dos princípios éticos e de segurança, bem como por aconselhar sobre o potencial de aplicação do Amália nos diversos setores de atividade".

O Comité "é constituído por peritos em Inteligência Artificial e presidido por uma personalidade de reconhecido mérito, a designar por despacho", não "auferindo qualquer remuneração, incluindo senhas de presença, nem abono", destacou.