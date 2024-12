Gyökeres quer reconquistar I Liga e outros troféus

O avançado sueco do Sporting Viktor Gyökeres assumiu que a conquista do título de campeão nacional de futebol pela segunda vez seguida é o grande objetivo do clube, em entrevista ao jornal dos 'leões'.

"Há muito para estar entusiasmado. Temos muitos bons jogos pela frente e pretendemos ficar nas competições o mais longe possível e ganhar o máximo de troféus. O meu maior desejo é ganhar a Liga, mas não me importava se juntássemos alguns outros troféus a esse", afirmou o atual melhor marcador do campeonato, com 18 golos.

Numa entrevista divulgada um dia depois de o Benfica ter assumido a liderança da I Liga, com mais um ponto do que Sporting e FC Porto, o avançado de 26 anos reiterou a ambição de "ganhar o máximo de troféus".

"Continuamos em todas as competições e em boa posição na Champions e na I Liga", referiu.

Com quatro golos nos oito jogos sob o comando de João Pereira, reconheceu a necessidade de manter o rendimento.

"Não podemos parar. Estamos a meio da temporada e temos muito para jogar", rematou.

O próximo jogo do Sporting é frente ao rival Benfica, no domingo, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a contar para a 16.ª jornada da I Liga.