Mais de uma centena de migrantes desembarcam em Gran Canaria

Mais de uma centena de migrantes que seguiam em duas embarcações chegaram à costa sudeste da Grande Canária, em Espanha, informaram hoje as autoridades locais.

A primeira embarcação com 65 pessoas a bordo chegou à localidade de Castillo del Romeral, município de San Bartolomé de Tirajana, às 22:00 de domingo (21:00 em Lisboa), por meios próprios, tendo os migrantes recebido assistência médica e humanitária no local por parte de membros do Serviço de Emergência das Canárias e da Cruz Vermelha.

Às 01:15 de hoje (00:15 em Lisboa), o Salvamar Macondo desembarcou no cais de Arguineguín 85 migrantes que resgatou de uma embarcação que navegava a 20 quilómetros da costa.

As Canárias fecharam a última semana de 2024 com a chegada de 1.933 migrantes, incluindo um morto, que chegaram às ilhas a bordo de 34 barcos, segundo dados fornecidos pelas equipas de resgate e emergência.

Estes números colocam o arquipélago num novo recorde anual depois de ultrapassar as 46 mil entradas irregulares de pessoas por via marítima registadas em 2023.

O Ministério da Inclusão, Segurança Social e Migrações espanhol aprovou entretanto uma nova edição para 2025 do programa de Gestão Coletiva do Recrutamento na Origem (GECCO) que regula a contratação de migrantes na origem para trabalhar por um período de tempo determinados em diferentes setores, principalmente agrícolas.

As contratações poderão ser realizadas para cobertura de cargos sazonais e, tal como em 2024, prevê também a possibilidade de gestão coletiva de autorizações de residência e de trabalho através de migração estável.