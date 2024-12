Missa de Natal às 11 horas na Sé do Funchal

Como habitualmente acontece neste dia 25 de Dezembro, a Missa de Natal marca a Festa religiosa desta quarta-feira em todas as paróquias da Região.

A cerimónia religiosa está agendada para as 11 horas, na Sé do Funchal, sendo presidida pelo bispo D. Nuno Brás.

Este Dia de Natal fica, também, marcado pela greve os funcionários da Portway, uma paralisação que poderá afectar, também, o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, numa altura em que são muitas as pessoas que viajem de e para a Madeira.

Efemérides

336 - A festa do nascimento de Cristo é celebrada em Roma pela primeira vez.

800 - Carlos Magno é coroado Imperador do Ocidente.

1882 - A companhia de Thomas Edison ilumina, pela primeira vez, uma árvore de Natal com lâmpadas eléctricas nos Estados Unidos.

Foto DR/Arquivo

1959 - A União Soviética inicia o processo de apoio técnico e financeiro à Síria.

1985 - Erupção do vulcão Etna, na Sicília, causa um morto e 14 feridos e a derrocada de vários edifícios.

1991 - O Presidente soviético, Mikhail Gorbachov, demite-se de todos os cargos e afasta-se do poder.

1998 - O dia de Natal é declarado feriado nacional em Cuba pela primeira vez desde a Revolução.

2003 - A sonda Beagle 2 da missão europeia Mars Express atinge Marte. O contacto não se estabelece e é dada como definitivamente perdida uma semana mais tarde.

2016 - Um avião Tu-154 com uma centena de pessoas a bordo desaparece dos radares pouco depois de descolar do aeroporto de Sochi, zona balnear russa na costa do Mar Negro. Os destroços foram encontrados no Mar Negro.

2021 - O telescópio espacial James Webb da agência espacial norte-americana NASA é lançado, com sucesso, da base europeia de Kourou, na Guiana Francesa, numa missão de alto risco, que pretende obter mais dados sobre as primeiras galáxias e estrelas.

Foto AEE

Pensamento do dia