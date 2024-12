Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Região com gasóleo mais barato do país. Segundo os dados disponibilizados pela Direcção Geral de Energia e Geologia, a Madeira apresenta os preços médios mais baixos. No caso da gasolina IO 95, os Açores levam a dianteira. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 10 e 11.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Festa e alegria para um novo começo. DIÁRIO apresenta roteiro completo de propostas para dar as boas-vindas a 2025. 'Aquecimento' para o 'Réveillon' arranca já na segunda-feira. * Lojas de fogo aguardam por melhores dias.

Cirurgias à coluna por via endoscópica no SESARAM. Técnica permite recuperação mais rápida e reduz período de internamento. 27 doentes já foram sujeitos a operação com corte de apenas um centímetro.

Fique também a saber que Valor médio da pensão para os reformados sobe em Janeiro.

E, por fim, Investimentos na electricidade em alta. Governo da República ajudou a dar dimensão ao valor da contratação pública de Novembro.

