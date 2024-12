Croatas chamados às urnas no domingo para primeira volta das eleições presidenciais

A Croácia realiza no domingo a primeira volta de uma eleição presidencial em que o atual Presidente, o populista Zoran Milanovic, surge como favorito, sendo visto como contrapeso aos conservadores que dominam a política croata há 30 anos.

Os analistas não esperam que estas eleições tragam surpresas ou mudanças importantes a este país de quatro milhões de habitantes, que é membro da NATO desde 2009 e também da União Europeia (UE) desde 2013.

Os últimos anos foram marcados pela viragem de Milanovic para posições cada vez mais nacionalistas, eurocéticas e, segundo os seus críticos, pró-Rússia.

Milanovic - um jurista e diplomata de 58 anos que desempenhou as funções de primeiro-ministro entre 2011 e 2015 - é o candidato apoiado por uma frente política que junta o Partido Social Democrata (SDP), na oposição, e nove pequenos partidos de centro-esquerda.

De acordo com uma recente sondagem, o atual chefe de Estado vencerá à primeira volta com 39% dos votos, contra 23% do candidato do partido conservador HDZ (União Democrática Croata, partido do primeiro-ministro Andrej Plenkovic), o médico e investigador geneticista Dragan Primorac.

Entre os outros seis candidatos destacam-se a conservadora independente Marija Selak Raspudic, que poderá ter até 10% dos votos, e Ivana Kekin, do centro-esquerda Mozemo (Podemos), a quem as sondagens dão 9% das intenções de voto.

Se ninguém conseguir a maioria absoluta na primeira volta este domingo, os dois candidatos mais votados irão disputar uma segunda e última votação, duas semanas depois.

O cargo de Presidente na Croácia tem essencialmente poderes protocolares, mas também grande prestígio social e alguns poderes na política externa, para além de ser o comandante-chefe das Forças Armadas.

A principal vantagem de Milanovic é que muitos cidadãos querem um contrapeso ao HDZ, que governou durante 25 dos 33 anos de independência da Croácia.

Milanovic tornou-se Presidente da Croácia em 2020, depois de vencer, com 53% dos votos, Kolinda Grabar-Kitarovic, candidata apoiada pelo HDZ.

O seu primeiro mandato foi marcado por confrontos e desentendimentos com o Governo e, pessoalmente, com o primeiro-ministro Plenkovic.

Durante a campanha eleitoral, Dragan Primorac prometeu apoiar a política pró-europeia e pró-NATO do primeiro-ministro, que acusa Milanovic de querer "arrastar a Croácia para o mundo russo".

Milanovic, por sua vez, afirmou já no início da agressão russa contra a Ucrânia que a NATO tinha provocado Moscovo com o seu alegado "desejo de alargamento", enquanto um dos 'slogans' em que mais insistiu nesta campanha foi o de que "o soldado croata não lutará nas guerras alheias".

Embora a Croácia tenha alcançado várias conquistas económicas sob a liderança de Plenkovic, como a entrada na Zona Euro e um crescimento de 3,6% em 2024, o país está entre os cinco mais pobres da UE.

Além disso, a gestão de Andrej Plenkovic foi marcada por escândalos de corrupção que afetaram vários membros do seu Governo.

A opinião pública mostrou-se indignada e Milanovic acusou as autoridades de não terem capacidade para enfrentar o crime organizado e a corrupção.