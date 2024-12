Incêndios florestais na Austrália consumiram área equivalente a Singapura

Os incêndios perto de um parque nacional no estado de Victoria, no sudeste da Austrália, queimaram 74.000 hectares de floresta desde a semana passada, uma área equivalente a Singapura, disseram hoje as autoridades estaduais.

"Foram queimados 74.000 hectares, o que corresponde ao tamanho de Singapura", declarou o vice-chefe do governo regional de Victoria, Ben Carrol, numa conferência de imprensa, citado pela agência espanhola EFE.

Com cerca de 5,9 milhões de habitantes, a cidade-estado de Singapura, no Sudeste Asiático, tem uma área equivalente a 73.500 hectares, ou seja, 735 quilómetros quadrados, enquanto a Austrália tem 7.688 quilómetros quadrados.

Vários focos de incêndio, que começaram no fim de semana passado no Parque Nacional de Grampians, a cerca de 240 quilómetros a oeste de Melbourne, continuavam hoje fora de controlo.

Cerca de 600 elementos do pessoal de emergência estavam envolvidos no combate às chamas.

As condições meteorológicas de hoje foram consideradas pelos bombeiros como mais favoráveis para tentar controlar os incêndios florestais, após um dia difícil de vento e calor na quinta-feira.

"Embora se preveja para hoje condições mais amenas, as zonas próximas dos incêndios florestais ativos continuam a ser perigosas", declarou o porta-voz do Centro de Controlo do Estado de Victoria, Luke Heagerty.

Cerca de 2.600 residentes em 34 pequenas cidades próximas dos fogos foram retiradas da zona por precaução, mas Heagerty admitiu que as ordens de evacuação possam ser levantadas em breve.

Até agora, os incêndios não causaram vítimas nem perda de casas, embora tenham afetado edifícios agrícolas e matado um número desconhecido de animais.

"Os esforços extraordinários dos bombeiros no terreno permitiram conter os incêndios antes de afetarem as populações", declarou o porta-voz.

A época de incêndios na Austrália varia consoante a zona e as condições meteorológicas, mas ocorre geralmente no verão austral, entre dezembro e março.

Entre 2019 e 2020, durante o chamado "verão negro", pelo menos 33 pessoas morreram em incêndios que devastaram grande parte dos estados de Victoria e de Nova Gales do Sul.

Os fogos afetaram nessa altura milhões de animais, e destruíram cerca de 3.000 casas e 180.000 quilómetros quadrados de floresta no país da Oceânia.