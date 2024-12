Marina do Funchal reabre parcialmente

Após um período de obras, a Marina do Funchal voltou hoje a receber visitantes com a sua reabertura parcial, representando um assim um importante passo na revitalização de um dos espaços mais icónicos da capital madeirense.

Enquanto uma parte da infra-estrutura continua em fase de conclusão, a reabertura já promete dinamizar e reforçar a ligação entre a cidade e o mar.

"A obra da Marina do Funchal continua em andamento, prevendo-se a sua conclusão no primeiro trimestre do próximo ano. No entanto, com o espaço público adjacente à Avenida do Mar já concluído, o Governo Regional da Madeira decidiu abrir esta área para usufruto da população nesta quadra natalícia", explica o Governo Regional.