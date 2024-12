Presidente do Governo dos Açores diz ser essencial preparar os jovens para os desafios

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, defende ser "essencial" que em sociedade se "prepare os jovens" para os grandes desafios que se colocam como "atores principais" do futuro.

Na sua mensagem de Natal, José Manuel Bolieiro considera que "este é também um momento para pensar no futuro, e, assim, pensar na juventude".

"Os jovens são os atores principais do amanhã. São aqueles que estarão ativos no nosso futuro", afirma o chefe do executivo açoriano, que cita o Papa João Paulo II, na sua visita aos Açores, em 1991, quando disse que 'A juventude é a época de armazenamento para a vida, tempo de formação para as grandes responsabilidades do amanhã'.

Para Bolieiro, "tão certa esta lição, que não se esquece", sendo "essencial que em sociedade se tenha a responsabilidade de preparar os jovens para os grandes desafios que os esperam".

Segundo o presidente do Governo Regional, o futuro "não será fácil", vivendo-se num mundo em "constante mudança, nas quais as crises sociais, económicas e ambientais se entrelaçam com os conflitos armados, as tensões políticas e as desigualdades".

Mas "embora os desafios sejam grandes, também grandes são as oportunidades", sendo que a educação, a inovação e o compromisso com a sustentabilidade "são essenciais para preparar os jovens, não só para enfrentar um mundo globalizado e complexo, mas para que todos possam prosperar".

Bolieiro deixou ainda uma mensagem de confiança aos jovens da diáspora açoriana.

Para Bolieiro, nos Açores, "com todas as condicionantes, o ano foi globalmente positivo para as famílias e empresas", com "mais prosperidade alcançada", vivendo-se "em paz, em estabilidade social e económica".

O presidente do Governo dos Açores referiu querer "sempre e coletivamente diminuir a pobreza e a solidão das pessoas e das famílias", sendo que "cada passo em frente na inclusão social é importante".