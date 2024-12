Possibilidade de aguaceiros e céu geralmente muito nublado no Natal

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê que entre os dias 21 e 26 de Dezembro, na Madeira, o estado do tempo seja influenciado por um anticiclone, localizado a nordeste dos Açores, deslocando-se para a Europa a partir do dia 24, e por uma depressão em altitude centrada a sul da Península Ibérica, deslocando-se para sueste.

Assim, estão previstos dias com céu "geralmente muito nublado e ocorrência de aguaceiros, que serão mais frequentes nas encostas norte e terras altas e mais intensos na segunda-feira. O vento será moderado a forte de nordeste, com rajadas até 65 km/h, temporariamente com rajadas até 85 km/h nas terras altas no domingo, dia 22, tornando-se fraco ou moderado de leste a partir de terça-feira dia 24", refere um comunicado de imprensa.

A temperatura máxima deverá registar, de um modo geral, valores entre 18 e 20°C, podendo subir até 22°C na quarta-feira, dia de Natal, e quinta-feira dia 26, mas persistindo valores inferiores a 10°C nas terras altas.

Já a temperatura mínima deverá registar valores entre 14 e 16°C, sendo mais baixa nas terras altas onde se podem registar valores entre 1 e 4°C.

A agitação marítima será mais intensa na costa norte com ondas de nordeste com altura significativa de 2,5 a 3,5 metros, aumentando temporariamente até 4 metros entre o fim da tarde de domingo e a manhã de segunda-feira.