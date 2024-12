Irão levanta bloqueio ao WhatsApp após dois anos de restrições

O Conselho Supremo do Ciberespaço iraniano, que gere as questões relativas à Internet e ciberespaço no país, aprovou hoje o levantamento da interdição da aplicação WhatsApp, alvo de restrições há mais de dois anos, informou a agência IRNA.

"A interdição do WhatsApp e do Google Play foi levantada por voto unânime dos membros do Conselho Supremo do Ciberespaço", declarou a agência noticiosa oficial iraniana IRNA.

"Trata-se de uma primeira etapa do plano que visa levantar as restrições", acrescentou.

Tanto o WhatsApp como a plataforma Google Play foram bloqueados durante os protestos que começaram no Irão em setembro de 2022, na sequência da morte da jovem Mahsa Amini, que se encontrava sob custódia policial após ser detida por não usar corretamente o véu islâmico.