ARAE alerta para risco de bandolete para crianças da 'Flying Tiger'

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) alerta que recepcionou na plataforma RAPEX - Sistema e Alerta para Produtos Perigosos não Alimentares, uma notificação de alerta relativa a um brinqued0, à venda da 'Flying Tiger Copenhagen'.

Em causa está uma bandolete para crianças com luzes, designada de 'Hairband With Light and Veil Dark Unicorn', Tipo/Número de Modelo: 3056915 e com o código de barras 0200030569151.

"Foi detectado que a caixa que contém as pilhas pode facilmente abrir-se, expondo-as. Existe, portanto, um risco potencial de asfixia para crianças pequenas", lê-se na publicação deixada as redes sociais, acrescentando que o "produto não está em conformidade com os requisitos da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, relativa à Segurança dos Brinquedos, transposta para ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º 43/2011 de 18 de Junho".

Foi desencadeado pelo fabricante/ distribuidor do produto a recolha do brinquedo junto dos utilizadores finais, como medida voluntária.