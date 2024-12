Cruz Vermelha e Crescente Vermelho pedem 138 milhões de euros para ajuda

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho pediu hoje à comunidade internacional 130 milhões de francos suíços (138 milhões de euros) para atender às suas operações humanitárias no momento crítico que a Síria atravessa.

A ajuda será dirigida ao Crescente Vermelho Sírio para suportar cuidados médicos, alimentação, bem como apoio psicológico e ajuda às famílias que procuram pessoas desaparecidas, após quase 14 anos de guerra civil, destacou a federação em comunicado.

O apelo é feito também num momento chave devido à chegada prevista de numerosos refugiados a um país onde também existem extensos movimentos internos de pessoas deslocadas, segundo a organização internacional.

"A nossa prioridade é oferecer um apoio vital à população, através das equipas do Crescente Vermelho (com 9.000 voluntários) que prestam cuidados através de ambulâncias, clínicas móveis e em centros de saúde", destacou o diretor regional da federação para o Médio Oriente, Hossam Elsharkawi.

Este pedido surge na sequencia do colapso do regime de Bashar al-Assad, no dia 08 de dezembro, após uma operação relâmpago de aliança de rebeldes liderada pela Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham, HTS)