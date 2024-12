Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

500 militantes pedem congresso do PSD. Manuel António Correia já reuniu mais assinaturas do que as 300 exigidas e protesta pela sede do partido estar fechada até Janeiro * Dia 9 de Março é a data provável para as eleições regionais. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 a 4.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Resistência durou 59 minutos. ‘Bis’ de Di Maria arrumou com as aspirações do Nacional em pontuar na partida em atraso para a I Liga.

Mais altas problemáticas. 233 pessoas ocupam camas em unidades de saúde da Região sem necessidade, um aumento de 11% * SESARAM adianta mais 2,5 milhões para comprar medicamentos em falta.

Fique também a saber que Turistas incomodam só 6% dos madeirenses.

E, por fim, Calheta acolhe Festival de Comédia.

