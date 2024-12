Savoy Signature volta a entregar donativos a instituições regionais

Reforçando o seu compromisso com a responsabilidade social, a Savoy Signature entregou hoje, 20 de Dezembro, 48 mil euros em donativos a seis instituições regionais, resultado da campanha '1 euro solidário', que se realiza ao longo de todo o ano nos hotéis da coleção.

A entrega decorreu no Savoy Palace e contou com a presença dos representantes das instituições e administradores da Savoy Signature.

"Acreditar, Associação Portuguesa de Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites, Centro da Mãe, Os Especiais – Associação de Inclusão Social, Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família e Liga Portuguesa contra o Cancro são as instituições beneficiadas com este apoio, proveniente da campanha que decorreu no The Reserve, Savoy Palace, Royal Savoy, Saccharum, NEXT, Gardens e Calheta Beach", revela o grupo à imprensa.

E acrescenta: "Inserida na política de responsabilidade social da Savoy Signature, a campanha '1 euro solidário' convidou os hóspedes das suas sete unidades a doar 1 euro por estadia, contribuindo de forma simbólica, segura e efectiva para o trabalho desenvolvido pelas organizações de caridade e apoio social da Madeira".

O grupo adianta ainda que, "este ano, a participação foi elevada e cada instituição irá receber o valor de 8 mil euros".

“Este ano, renovámos o nosso compromisso com as causas sociais, sabendo que os donativos entregues hoje terão um impacto real na concretização dos projectos e na missão das instituições que os recebem. Em tempos desafiantes como os que vivemos, é ainda mais importante fortalecer os laços com a comunidade que nos rodeia e este gesto reflecte o nosso compromisso contínuo em contribuir para uma sociedade mais justa e solidária”, assegura Roberto Santa Clara, CEO da Savoy Signature.

Apoiar quem mais precisa é uma das missões da Savoy Signature que, ao longo dos anos, tem promovido diversas iniciativas em benefício da comunidade local.