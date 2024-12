‘Natal Diferente’ levou Van Zee ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

A unidade de Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça recebeu, esta manhã, a visita do cantor madeirense Van Zee, nesta que foi uma ‘prenda’ para os mais novos. A iniciativa ‘Natal Diferente’ é organizada numa parceria entre Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) e a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (AEFCM-UNL).

Fotos: Helder Santos/ASPRESS

Durante a manhã, o artista visitou os mais pequenos, que se encontram internados ou em tratamento nessa unidade de saúde, distribuindo prendas que foram angariadas pelos estudantes de Medicina.

Van Zee mostrou-se satisfeito por poder, pela primeira vez, participar numa iniciativa solidária deste género. "Estou bastante contente pela minha presença poder alegrar o dia destas pessoas", confessou.

Esta iniciativa decorre na Madeira desde 2013, mas já decorre a nível nacional há mais de 20 anos. Amanhã estão agendadas mais visitas para distribuição de prendas, desta feita nos Hospitais dos Marmeleiros e João Almada, bem como no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo que, nesse caso, vai contar com a presença da equipa do CD Nacional.

Van Zee é um jovem madeirense que tem estado na ribalta graças a temas como 'Alma Nua', 'Amar de Cor' e 'Só dá'.

Ainda no próximo mês deverá ser lançado o seu mais recente trabalho.