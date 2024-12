Marinha acompanhou 4 navios russos de passagem por águas nacionais

A Marinha Portuguesa desenvolveu durante mais de 60 horas uma operação de acompanhamento do movimento de meios navais russos, em direção ao Mediterrâneo Oriental, que terminou esta manhã. No total foram quatro navios - dois de suporte logístico, o 'Ursa Major' e o 'Sparta', e dos anfíbios, o 'Ivan Gren' e o 'Aleksandr Otrakovskiy', que "cruzaram o limite norte da Zona Económica Exclusiva (ZEE) do Continente no passado dia 19 de Dezembro.

De acordo com a Marinha, "o Centro de Operações Marítimas monitorizou permanentemente a actividade destes navios e coordenou o emprego do 'NRP Álvares Cabral' e do 'NRP Sines' que acompanharam estes navios durante as suas navegações ao longo da ZEE do Continente", explica.

Um operação que "prolongou-se por mais de 60 horas e terminou hoje, domingo, dia 22, pelas 08h20", salienta, tendo sido "a 72.ª missão de acompanhamento da Marinha em 2024".

Conclui que "a Marinha, através destas ações de monitorização e vigilância, garante a defesa e segurança dos espaços marítimos sob soberania, jurisdição ou responsabilidade nacional", contribuindo "para a protecção dos interesses de Portugal e das suas infraestruturas críticas e, simultaneamente, assegura o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos no quadro da Aliança Atlântica, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano", garante.